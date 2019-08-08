Написать программу для накрутки зрителей на стрим ютуб

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок541 просмотр

Написать программу, которая в многопотоковом режиме будет смотреть онлайн-трансляцию на Ютубе через прокси-сервер.

Задача — накрутка зрителей (ботов).

Программа должна иметь:

-поле для ввода URL стрима

-поле для прокси в формате IP: port

-кнопки запуска и остановки

-поле для установки количества зрителей

1) Программа должна накручивать на выбор до 5000 онлайна, с минимальными просадками кол-ва зрителей, поле для ввода прокси должно быть не ограничено.

2) Программа должна умеренно потреблять ресурсы. 

3) Сделать так что бы онлайн нельзя было скрутить онлайн посторонним софтом (пример: прога от горького и т д)

(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ, В РАЗУМНЫХ ПРИДЕЛАХ)

6 лет назад
guest_15655627510092
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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