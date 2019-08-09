Автоматизированный поиск официальных сайтов брендов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки234 просмотра

сть 45 000 бренд, через поисковую систему нужно найти их официальные сайты. Алгоритм поиска, список брендов и другие наработки во вложении. 

Оплата 20 копеек за 1 найденный сайт бренда + 30 копеек за страницу в википедии со ссылкой на официальный сайт. 

По самым скромным ожиданиям за эту работу исполнитель получит не менее 10 000 рублей. 

Но исполнитель нужен дотошный, педантичный, инициативный. Тот кто ленится посмотреть 3-4 страницы ТЗ с примерами, который во вложении, точно не подходит на эту работу. Знание питона будет плюсом.

Python
6 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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