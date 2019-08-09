Разработка ПО для кассового терминала

Нужно разработать технологию для считывания данных с помощью NFC чипа с банковской карты.

Модель чипа: ACR 122U

Описание:

Чип получает информацию о карте (номер, имя владельца, срок действия) и отправляет их в API созданный на dotnet, который находится на этой же машине. После этого дынные передаются в онлайн банк.

Нужна документация по стандартам:

Какой уровень сертификации должен быть, чтобы можно было считывать такую информацию?