Разработка ПО для кассового терминала

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки216 просмотров

Нужно разработать технологию для считывания данных с помощью NFC чипа с банковской карты.

Модель чипа: ACR 122U

Описание:

Чип получает информацию о карте (номер, имя владельца, срок действия) и отправляет их в API созданный на dotnet, который находится на этой же машине. После этого дынные передаются в онлайн банк.

Нужна документация по стандартам:

Какой уровень сертификации должен быть, чтобы можно было считывать такую информацию?

6 лет назад
guest_1565605143412
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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