сть 45 000 бренд, через поисковую систему нужно найти их официальные сайты. Алгоритм поиска, список брендов и другие наработки во вложении. Оплата 20 копеек за 1 найденный сайт бренда + 30 копеек ...
Разработка ПО для кассового терминала
Нужно разработать технологию для считывания данных с помощью NFC чипа с банковской карты.
Модель чипа: ACR 122U
Описание:
Чип получает информацию о карте (номер, имя владельца, срок действия) и отправляет их в API созданный на dotnet, который находится на этой же машине. После этого дынные передаются в онлайн банк.
Нужна документация по стандартам:
Какой уровень сертификации должен быть, чтобы можно было считывать такую информацию?
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