Доработка плагина складчины Xenforo 2.1

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  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок187 просмотров

Необходимо доработать плагин складчины KST для Ксенфоро 2.1.

1. Ввести чтобы отмечалось зеленым оплатившие.

2. Ввести количество оплат в профилях

3. Предусмотреть сокрытие тем по количеству оплат (чтобы пользователь не подходящий под условия совсем не видел складчину).

4. Приём платежей через платежные шлюзы (чтобы кошелки не выкладывать в реквизитах)

5. Cлева вверху пользователь должен видеть свои складчины, в которых он участвовал

6. Автоматическое создание библиотеки (с последующим добавлением) для всех складчиков, оплативших складчину.

7. Возможность добавиться для всех складчиков в "Реквизиты" на любом этапе (сейчас только на этапе "Набор складчиков")

XenForo
6 лет назад
Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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