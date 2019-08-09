Доработка плагина складчины Xenforo 2.1

Необходимо доработать плагин складчины KST для Ксенфоро 2.1.

1. Ввести чтобы отмечалось зеленым оплатившие.

2. Ввести количество оплат в профилях

3. Предусмотреть сокрытие тем по количеству оплат (чтобы пользователь не подходящий под условия совсем не видел складчину).

4. Приём платежей через платежные шлюзы (чтобы кошелки не выкладывать в реквизитах)

5. Cлева вверху пользователь должен видеть свои складчины, в которых он участвовал

6. Автоматическое создание библиотеки (с последующим добавлением) для всех складчиков, оплативших складчину.

7. Возможность добавиться для всех складчиков в "Реквизиты" на любом этапе (сейчас только на этапе "Набор складчиков")