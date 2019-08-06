Надо, как в этой статье с Хабра https://habr.com/ru/post/412285/, настроить, чтобы в гугл переводчик шла транскрибация аудиофайла в текст. Драйвер скачала и установила, микрофоны переключала. Но как написано в статье не получается. Звук пропадает, а экран плеера ...
Оператор англо-говорящего кол-центра
Производим набор сотрудников в англо-говорящий call-center для приема звонков от клиентов интернет-магазинов.
Условия:
- Удаленная работа из вашего дома.
- Необходимо разговаривать на английском языке (будет простое собеседование для проверки уровня вашего английского)
- 8 часовой рабочий день в ночное время по мск с 21.00 до 05.00.
- Принятие входящих звонков от клиентов с типовыми, стандартными вопросами и сценариями.
- Совершение cold-calls по списку номеров.
- Другие задачи, связанные с совершением звонков.
- Параллельная работа с клиентами в онлайн чате.
- ЗП - от 800 долларов США.
- Оплата на вебмани или карту вашего банка.
- 2 выходных (суббота и воскресенье).
- Стрессоустойчивость приветсвуется.
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