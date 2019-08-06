Оператор англо-говорящего кол-центра

Производим набор сотрудников в англо-говорящий call-center для приема звонков от клиентов интернет-магазинов.

Условия:

- Удаленная работа из вашего дома.

- Необходимо разговаривать на английском языке (будет простое собеседование для проверки уровня вашего английского)

- 8 часовой рабочий день в ночное время по мск с 21.00 до 05.00.

- Принятие входящих звонков от клиентов с типовыми, стандартными вопросами и сценариями.

- Совершение cold-calls по списку номеров.

- Другие задачи, связанные с совершением звонков.

- Параллельная работа с клиентами в онлайн чате.

- ЗП - от 800 долларов США.

- Оплата на вебмани или карту вашего банка.

- 2 выходных (суббота и воскресенье).

- Стрессоустойчивость приветсвуется.