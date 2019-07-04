Регистрация аккаунта на amazon mechanical turk.

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Закрытнет заявок3882 просмотра

Добрый день, нужно зарегистрировать аккаунт на amazon mechanical turk.

Регистрация возможна только по приглашению, так что эта работа актуальна только для уже зарегистрированных пользователей amazon mechanical turk.

6 лет назад
Dakhnovskaya
28 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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