Задача – сделать холодный обзвон и отправить коммерческие предложения – договорится на презентацию руководителем (встречу) Интернет телефонию предоставлю Время для звонков обговаривается отдельно – в основном московское с 9 до 18 ...
Регистрация аккаунта на amazon mechanical turk.
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