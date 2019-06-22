Уважаемые фрилансеры! Ищу человека в долгосрочный проект. Требуется обзвонить действующую клиентскую базу, скрипты предоставим. IP телефония, доступ предоставим.
Восстановить работу сайта
Здравствуйте, не открывается сайт: http://telemedicina.one/
Техподдержка хостинга говорит нужно переключить на старую базу: http://joxi.ru/BA0P8BNUMRaPJA
Самостоятельно сделать это не могу, поэтому нужна ваша помощь
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