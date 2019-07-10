Cron Jobs and Scheduled Tasks

Переехали в облако всё работает супер кроме Cron-

thenewsletterplugin отправляет тестовый E-Mail в настройках всё ок.

но при новом заказе или при изменении заказа, при изменении статуса заказа клиент не получает подтверждения заказа или его изменение.

WooCommerce в e-mail настройках тоже всё ок. до переезда был SMTP и всё работало отлично. перестало работать после перехода в облако.

требования к исполнителю: иметь опыт решение такой проблемы.