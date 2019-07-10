Нужно обзвонить базу клиентов в сша, уровень акцента должен быть минимальным, грамотность максимальной.
Cron Jobs and Scheduled Tasks
Cron Jobs and Scheduled Tasks
Переехали в облако всё работает супер кроме Cron-
thenewsletterplugin отправляет тестовый E-Mail в настройках всё ок.
но при новом заказе или при изменении заказа, при изменении статуса заказа клиент не получает подтверждения заказа или его изменение.
WooCommerce в e-mail настройках тоже всё ок. до переезда был SMTP и всё работало отлично. перестало работать после перехода в облако.
требования к исполнителю: иметь опыт решение такой проблемы.
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