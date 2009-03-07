mmnirk

Марина mmnirk

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Нужен 3d визуализатор по интерьерам

    Мы производим постельное белье. Есть две постоянных задачи. 1. Обставлять сделанное нами фото белья современным интерьером, точнее интегрировать белье в него. Менять изголовье у кровати, добавлять картины и тд и тр.  ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отретушировать фото постельного белья

    Есть кучка фотографий постельного белья. Нужно выправить цвет, баланс белого (много белого белья, которые сняты плохо - серым, зато есть исходники в nef), кадрировать, где то "разгладить" белье от замятин чтобы получилось в конечном итоге ...

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • "Причесать" статью про постельные принадлежности

    Здравствуйте. Я написала "сумбурную" статью, нужно ее причесать, логически отстроить, ошибки и т.д. и т.п. Срок: до завтра включительно. Ищу человека для регулярного сотрудничества на эту тему (тексты для сайта, статьи). ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Придумать логотип

    Нужен лого для компании "Х". Условия: Лого должен быть строгим, простым, по возможности ассоциироваться с правом и юридической деятельностью, стоять в одном ряду с логотипами банков, аудиторских, консалтинговых компаний - в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mariny
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
"Причесать" статью про постельные принадлежности
Написание статей
Большое спасибо за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение.
Марина выполнила заказ на редактирование и приведение в порядок моей сумбурной статьи молниеносно и качественно. Господи, спасибо, за то, что можно хоть что то решить буквально за час)) Спасибо, Марина
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