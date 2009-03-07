Мы производим постельное белье. Есть две постоянных задачи. 1. Обставлять сделанное нами фото белья современным интерьером, точнее интегрировать белье в него. Менять изголовье у кровати, добавлять картины и тд и тр. ...
- 3D-графика10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть кучка фотографий постельного белья. Нужно выправить цвет, баланс белого (много белого белья, которые сняты плохо - серым, зато есть исходники в nef), кадрировать, где то "разгладить" белье от замятин чтобы получилось в конечном итоге ...Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно отформатировать статью в джумле, сделать цветными заголовки, разбить на нормальные абзацы, добавить фото, которые обтекают текстом. нужно срочно - в течение часа.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Я написала "сумбурную" статью, нужно ее причесать, логически отстроить, ошибки и т.д. и т.п. Срок: до завтра включительно. Ищу человека для регулярного сотрудничества на эту тему (тексты для сайта, статьи). ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен лого для компании "Х". Условия: Лого должен быть строгим, простым, по возможности ассоциироваться с правом и юридической деятельностью, стоять в одном ряду с логотипами банков, аудиторских, консалтинговых компаний - в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Уважаемые друзья! Спасибо всем.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт16 лет назад