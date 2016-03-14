Отретушировать фото постельного белья

Есть кучка фотографий постельного белья. Нужно выправить цвет, баланс белого (много белого белья, которые сняты плохо - серым, зато есть исходники в nef), кадрировать, где то "разгладить" белье от замятин чтобы получилось в конечном итоге что то типа этого http://www.m-postel.ru/mix/category/product/40-miks-postelnoe-bele-odnotonnoe-i-dvuhtsvetnoe/8315-postelnoe-bele-lkrem-latter.html

Обработанных фотографий в конечном итоге нужно примерно 25-30 штук (примерно 3-4 фото на одно белье).

На каждое белье есть примерно по 10 кадров (в джипег и в неф). Нужно самостоятельно выбрать наиболее удачные кадры, т.к. я не знаю какие можно выправить - какие нет, поэтому выбираете самостоятельно).

У одного белья желательно поменять оттенок обоев, чтобы лучше подходило к белью.

Сделать работу нужно сегодня-завтра.