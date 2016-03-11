Есть фотография женщины( розовое платье) на ней нужно увеличить руку в объеме, живот и по возможности увеличить саму девушку в объему, чтобы она казалась полной.
Фотокорректор для обработки фотографий к статьям
В проект нужен фотокорректор для обработки фотографии к статьям. Всего необходимо обработать более 300 фотографий.
Требования:
1) Владение Adobe Photoshop на высоком уровне,
2) Развитое чувство цвета, хороший художественный вкус,
3) Наличие не менее 30 часов в неделю на выполнение данной работы.
Опыт работы фотографом, увлечение фотографией является плюсом.
Оплата за обработанную фотографию.
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