Фотокорректор для обработки фотографий к статьям

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт44 заявки771 просмотр

В проект нужен фотокорректор для обработки фотографии к статьям. Всего необходимо обработать более 300 фотографий.  

Требования: 

1) Владение Adobe Photoshop на высоком уровне, 

2) Развитое чувство цвета, хороший художественный вкус, 

3) Наличие не менее 30 часов в неделю на выполнение данной работы.  

Опыт работы фотографом, увлечение фотографией является плюсом.  

Оплата за обработанную фотографию.

9 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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