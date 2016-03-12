Нужно реализовать автоматическое добавление водных знаков для изображений при загрузке картинок. Это касается как изображений для галереи, так и при загрузке и размещении на статических страницах. Сайт на CMS: ...
Фотошоп убрать с фото лишнего человека
Есть фото -надо убрать там мальчика и по возможности придвинуть бамбли
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