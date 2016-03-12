Фотошоп убрать с фото лишнего человека

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Закрыт7 заявок204 просмотра

Есть фото -надо убрать там мальчика и по возможности придвинуть бамбли

9 лет назад
enigma23
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров