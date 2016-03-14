Работа в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт1 заявка226 просмотров

Требуется человек, хорошо знающий фотошоп, для выполнения нескольких заданий.

Есть макет в котором нужно сделать несколько правок.

9 лет назад
TYatsenko2402
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров