Общая цена считается неправильно

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки162 просмотра
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Интернет-магазин на самописном движке php+mysql

В админке в разделе заказы есть поле ОБЩАЯ ЦЕНА заказа, в которое попадает цена за все товары с наценкой + доставка, но общая цена считается неправильно. Надо решить проблему.

12 лет назад
AndreyPopov
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Выражаю благодарность Михаилу, главным образом за профессионализм и скорость исполнения. Все было сделано менее чем за час от начала работы- это очень радует. В дальнейшем если мне понадобятся услуги хорошего программиста первым делом обращусь к Михаилу. Спасибо, с уважением.
Чёткое описание задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую Андрея как заказчика.
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