Общая цена считается неправильно

Выражаю благодарность Михаилу, главным образом за профессионализм и скорость исполнения. Все было сделано менее чем за час от начала работы- это очень радует. В дальнейшем если мне понадобятся услуги хорошего программиста первым делом обращусь к Михаилу. Спасибо, с уважением.