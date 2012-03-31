Онлайн магазин на wp

Нужно сделать онлайн-магазин для сайта www.sunduchok.info

В магазине будет всего 2 товара, но сложность в том, что стандартный магазин не сойдет. Нужно сделать по макету дизайн.

+ нужно сделать корзину, причем она должна перетаскиваться в любую точку экрана.