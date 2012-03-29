Интернет-магазин строительных материалов

Необходимо выполнить проект сайта интернет магазина строительных материалов.

В данный момент идет завершающая стадия разработки ТЗ. Примерный старт работ 2 недели.

Я взял за основу три наиболее мне понравившихся интернет магазина

http://www.remont3000.ru/

http://www.lux-stroi.ru

http://www.shopvira.ru/

мне бы хотелось бы, что бы вы оценили стоимость производства каждого из этого магазина, на каком движке вы бы это реализовали.

Расчет нужен исходя из того что на сайте, что будет от 100-150 товаров и обязательное условие – это нужна будет возможность оплаты банковской картой.

Исполнитель будет выбран из тех кто предложит варианты.