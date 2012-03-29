Интернет-магазин строительных материалов

В настоящее время магазин развернут на хостинге. За основу взят Open Store на Drupal. SQL подсоединен, база заполнена. Необходимо настроить меню и правильное отображение товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить проект сайта интернет магазина строительных материалов.
В данный момент идет завершающая стадия разработки ТЗ. Примерный старт работ 2 недели.
Я взял за основу три наиболее мне понравившихся интернет магазина
мне бы хотелось бы, что бы вы оценили стоимость производства каждого из этого магазина, на каком движке вы бы это реализовали.
Расчет нужен исходя из того что на сайте, что будет от 100-150 товаров и обязательное условие – это нужна будет возможность оплаты банковской картой.
Исполнитель будет выбран из тех кто предложит варианты.
- Похожие заказы
- $100Интернет-магазины2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $500
Необходимо поднять интернет-магазин на 1С-Битрикс. Лицензия наша. Бюджет 15 000. Макеты и ТЗ в личку.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо интегрировать дизайн (в процессе разработки) в одну из бесплатных CMS исходя из функционала. ТЗ с прототипами прилагаю. От вас сроки, цена, предлагаемая CMS Необходимо будет описать файл импорта товаров из 1С (односторонний обмен)Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо: Дизайн. Настроить структуру товара так, чтобы учет количества был по цвету и что бы покупатель видел остаток количества именно ЦВЕТА! пример: http://pryalka.com.ua/index.php?cPath=95_391 Настроить импорт остатков и товаров в 1 С ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
magazinmo.ru Предварительно выбрали движок hostCMS, но может вы обоснованно предложите что-то получше. Из необходимых функций: -Поддержка оплаты картой, электронными деньгами Комментарии к товарам с поддержкой авторизации с помощью аккаунтов в популярных соцсетях. -Мобильная версия сайта Логотип прилагаю, нужен молодежный, стильный ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт написал на коммерческой CMS 2002 года. Поддержка корзины во всех браузерах не предусмотрена. Работает нормально только в эксплорере (перетаскивание, отображение валюты, формирование позиций). Требуется: переписать(оптимизировать) ява код для нормального функционирования корзины в Mozilla/Chrome/Opera. + не ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется специалист для создания интернет магазина на базе Битрикс или joomla (первое предпочтительнее). Задача магазина показывать актуальный каталог продукции, получение новых позиций, формировать счет в реальном времени через 1С. (выгрузка остатков и новых позиций из ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт12 лет назад
Товарищи имеется дистрибутив Shopcms, необходимо настроить и выполнить верстку. Прошу сделать свои предложения.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо: 1) сверстать дизайн или перетянуть с уже существующего osCommerct (http://www.biliznatrikotaz.com.ua/) 2) Настроить структуру товара так, чтобы остатки(количество товара на складе) были у каждого размера одежды - выводилось количество (у одной товарной позиции несколько размеров и у ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин на русском OpenCart установлена версия - Version 0.1.4, а уже ocStore v1.5.1.3 выпущена 28-го Декабря, 2011г. http://myopencart.ru/download.php, в общем сделать обновления плюс установить несколько модулей. В предложениях указывайте стоимость за переустановку версии и отдельно стоимость ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад