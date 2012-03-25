Создание интернет-магазина на 1С-Битрикс

Необходимо сделать интернет-магазин для онлайн-заказов уже действующего офлайн-бизнеса www.unigel.ru. Ориентировочное количество позиций около 100 шт. Платформа 1С Битрикс. Настроить связь с 1С 8.2 (УПП). В дальнейшем необходима регулярная поддержка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять интернет-магазин на 1С-Битрикс.
Лицензия наша.
Бюджет 15 000.
Макеты и ТЗ в личку.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
В настоящее время магазин развернут на хостинге. За основу взят Open Store на Drupal. SQL подсоединен, база заполнена. Необходимо настроить меню и правильное отображение товараИнтернет-магазины2 исполнителяЗавершен12 лет назад
А именно: Необходимо сделать так, чтобы при добавлении товаров, была какая то категория, которая считалась временной, сезонной - как угодно, чтобы эти товары можно было легко отслеживать и в случае, если они закончились быстро убирать с ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интернет магазин на русском OpenCart установлена версия - Version 0.1.4, а уже ocStore v1.5.1.3 выпущена 28-го Декабря, 2011г. http://myopencart.ru/download.php, в общем сделать обновления плюс установить несколько модулей. В предложениях указывайте стоимость за переустановку версии и отдельно стоимость ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать интернет-магазин под собственные нужды. По функционалу: 1. Слайдер топовых товаров (баннеров) на главной, примерно как здесь http://shoptime.ru/ 2. Личный кабинет с подписками, корзиной и т.д 3. Возможность выбора типа оплаты, возможность онлайн-оплаты (т.е подключение биллинга) 4. Удобный каталог ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен интернет магазин с нуля. Под ключ. Небольшая поддержка первое время. Продвижение не требуеться. Скайп Logika004 или в приватИнтернет-магазины22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1500
есть сайт на битриксе(старт).работает в режиме визитки: http://jeansandcasual.com.ua/. требуется: -создание полноценного интернет-магазина(или на имеющийся системе или на новой(напр. joomla)) -интеграция с 1с 8.2 -выгрузка данных на сайт с использованием ТСД с интегрированной фотокамерой(Intermec cn3)подключенного к серверу 1с : сканируем,фотографируем(2-3фото),выгружаем. вариант ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть ряд недочетов после изготовления инет-магазов. В основном настройка меню и немного в дизайне. Без предоплаты. Возможна дальнейшая поддержка этих магазинов с оперативной оплатой доработок.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно сверстать готовый дизайн, установить всё на сайт, сделанный на системе PhpShop. Нужные модули на страницах (слайдер, лидеры продаж, специальные предложения) нужно установить самому на главной. Т.е. нужен не просто верстальщик, а человек, разбирающийся ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Товар выводиться но не работает переключать страниц (товаров) установлено joomla 1.7 адрес магазина imagefactor.com.ua непосредственно раздел "платья"Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад