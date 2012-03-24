Доработки в WebAsyst

А именно:

Необходимо сделать так, чтобы при добавлении товаров, была какая то категория, которая считалась временной, сезонной - как угодно, чтобы эти товары можно было легко отслеживать и в случае, если они закончились быстро убирать с сайта.

Также когда клиент задает вопрос на сайте в форму обратной связи необходимо, чтобы письмо нам приходило со ссылкой на товар.

Также необходимо сделать так, чтобы на сайте у товаров была возможность добавлять эту ссылку в соцсети.

Еще необходимо на главную страницу вывести хиты продаж.

Писать только с конкретной ценой за ВСЕ.