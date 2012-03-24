Интернет-магазин одежды

Есть ряд недочетов после изготовления инет-магазов. В основном настройка меню и немного в дизайне. Без предоплаты. Возможна дальнейшая поддержка этих магазинов с оперативной оплатой доработок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт на битриксе(старт).работает в режиме визитки: http://jeansandcasual.com.ua/.
требуется:
-создание полноценного интернет-магазина(или на имеющийся системе или на новой(напр. joomla))
-интеграция с 1с 8.2
-выгрузка данных на сайт с использованием ТСД с интегрированной фотокамерой(Intermec cn3)подключенного к серверу 1с : сканируем,фотографируем(2-3фото),выгружаем.
вариант ручного прикручивания фото не рассматривается.
-наличие у исполнителя опыта (готовые проекты) в реализации подобных задач.
-бюджет указан ориентировачный
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