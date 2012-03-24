Интернет-магазин одежды

$1500
Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок280 просмотров
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есть сайт на битриксе(старт).работает в режиме визитки: http://jeansandcasual.com.ua/.

требуется:

-создание полноценного интернет-магазина(или на имеющийся системе или на новой(напр. joomla))

-интеграция с 1с 8.2

-выгрузка данных на сайт с использованием ТСД с интегрированной фотокамерой(Intermec cn3)подключенного к серверу 1с : сканируем,фотографируем(2-3фото),выгружаем.

вариант ручного прикручивания фото не рассматривается.

-наличие у исполнителя опыта (готовые проекты) в реализации подобных задач.

-бюджет указан ориентировачный

12 лет назад
mdcvin
Сергей 
50 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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