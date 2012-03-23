Заказ для физ. и юр. лиц на Joomla

$50
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Нужно разделить оформление заказа на Joomla (виртмарт) для физ. лиц и для юр. лиц соотв. с подгрузкой соотв. полей как в polandmebel.ru

Оплата по факту.

Joomla
12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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