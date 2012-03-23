1C (7.7) и Joomla 1.5

Требуется создание интернет магазина под ключ. на главной странице нужен поиск по различным критериям товара. Также интересует возможность заливки цен на товар на сайт через прайс exel.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна интеграция. Кто за сколько и с каким функционалом готов оказать помощь? Сам магазин делать не нужно, я сам в состоянии его сделать. Нужна именно интеграция.
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