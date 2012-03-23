Подправить osCommerce VaM Edition

Магазин на CMS osCommerce VaM Edition

Требуется человек который знает возможности этой системы.

Нужно внести несколько корректировок/доработок, настроить/установить доп.модуль.

Задание №1: Модернизировать регистрацию на сайте

На сайт будут переходить люди с сайта Х на сайт магазина, в ссылке перехода будет «Идентификационный номер», который необходимо добавлять в форму регистрации.

(детали в ТЗ)

Задание №2: Обновление Остатков / Вывод товара

1) Необходимо организовать такую структуру вывода товара

Товар один, а размеров несколько, и количество товара привязано к размеру, пример:

Товар1 М – 15 шт., Х – 10 шт., ХХЛ – 8 шт.

2) Необходим скрипт/модуль, с помощью которого можно подгружать остатки товара, новые позиции, цену в каталог. Источник файл *.xls, *.xlsx.

(детали в ТЗ)

Задание №3 Формирование отчета

Добавить в админку страницу "Отчет для компании ХХХ"

на которой можно выбрать период и по нему сформировать отчет по заказам из БД в *.txt файл. (по каждому заказу из БД берется 10-14 значений через запятую, каждый новый заказ с новой строки)

(детали в ТЗ)

Задание №4 Настроить модуль оплаты кредитной картой (не обязательно)

Рассмотрю все предложения.

Указывайте стоимость за каждое задание.

Укажите реальные сроки, растягивать на месяцы не надо.