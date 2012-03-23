Подправить osCommerce VaM Edition

Нужны некоторые изменения на сайте moto-all.ru Описание товара, отображаемое перед списком товаров, а также, оттобажаемое перед списком подкатегорий, если они есть. -Необходимо сделать возможность разделять текст (часть текста до этого списка, часть после) или сделать его развёртывающимся, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин на CMS osCommerce VaM Edition
Требуется человек который знает возможности этой системы.
Нужно внести несколько корректировок/доработок, настроить/установить доп.модуль.
Задание №1: Модернизировать регистрацию на сайте
На сайт будут переходить люди с сайта Х на сайт магазина, в ссылке перехода будет «Идентификационный номер», который необходимо добавлять в форму регистрации.
(детали в ТЗ)
Задание №2: Обновление Остатков / Вывод товара
1) Необходимо организовать такую структуру вывода товара
Товар один, а размеров несколько, и количество товара привязано к размеру, пример:
Товар1 М – 15 шт., Х – 10 шт., ХХЛ – 8 шт.
2) Необходим скрипт/модуль, с помощью которого можно подгружать остатки товара, новые позиции, цену в каталог. Источник файл *.xls, *.xlsx.
(детали в ТЗ)
Задание №3 Формирование отчета
Добавить в админку страницу "Отчет для компании ХХХ"
на которой можно выбрать период и по нему сформировать отчет по заказам из БД в *.txt файл. (по каждому заказу из БД берется 10-14 значений через запятую, каждый новый заказ с новой строки)
(детали в ТЗ)
Задание №4 Настроить модуль оплаты кредитной картой (не обязательно)
Рассмотрю все предложения.
Указывайте стоимость за каждое задание.
Укажите реальные сроки, растягивать на месяцы не надо.
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