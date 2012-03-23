Подправить osCommerce VaM Edition

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка109 просмотров
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Магазин на CMS osCommerce VaM Edition

Требуется человек который знает возможности этой системы.

Нужно внести несколько корректировок/доработок, настроить/установить доп.модуль.

Задание №1: Модернизировать регистрацию на сайте

На сайт будут переходить люди с сайта Х на сайт магазина, в ссылке перехода будет «Идентификационный номер», который необходимо добавлять в форму регистрации.

(детали в ТЗ)

Задание №2: Обновление Остатков / Вывод товара

1) Необходимо организовать такую структуру вывода товара

Товар один, а размеров несколько, и количество товара привязано к размеру, пример:

Товар1 М – 15 шт., Х – 10 шт., ХХЛ – 8 шт.

2) Необходим скрипт/модуль, с помощью которого можно подгружать остатки товара, новые позиции, цену в каталог. Источник файл *.xls, *.xlsx.

(детали в ТЗ)

Задание №3 Формирование отчета

Добавить в админку страницу "Отчет для компании ХХХ"

на которой можно выбрать период и по нему сформировать отчет по заказам из БД в *.txt файл. (по каждому заказу из БД берется 10-14 значений через запятую, каждый новый заказ с новой строки)

(детали в ТЗ)

Задание №4 Настроить модуль оплаты кредитной картой (не обязательно)

Рассмотрю все предложения.

Указывайте стоимость за каждое задание.

Укажите реальные сроки, растягивать на месяцы не надо.

12 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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