Joomla: Косметика и доделка кода на сайте

$100
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки190 просмотров
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Нужны некоторые изменения на сайте moto-all.ru

Описание товара, отображаемое перед списком товаров, а также, оттобажаемое перед списком подкатегорий, если они есть.

-Необходимо сделать возможность разделять текст (часть текста до этого списка, часть после) или сделать его развёртывающимся, если можно (это одно из основных требований). Эта функция должна быть настраиваемой.

-сортировка товаров в Админке не работает, товары нельзя двигать. Цифры можно проставить, но нет кнопки сохранить, стрелки перемещения товара не работают.

-Производители в правой колонке имеют свой набор товаров я так понимаю, по сути, является отдельной категорией товаров. Вопрос: можно ли сделать возможность при клике из правой колонки (Производителей) пересылать на категорию товаров, находящихся в Товарах, отфильтровав их по этому производителю? Плюс, не работет удаление производителей (даже пустых). Не работает описание произвоидителя, не отображается на сайте.

-При заказе есть "доставка по бесплатной стоимости", нужно узнать где эта опция настраивается, пока не знаем что эта "фича" может, просто убрать такую опцию из набора способов доставки при оформлении заказа. Если настройка достаточно гибкая, то рассмотрим вариации на тему.

-Убрать слово "каталог" и передвинуть на его место окна поиска. Убрать слово "корзина" над корзиной и "показать корзину" под, собственно, корзиной.

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Дополнение, необходимо сделать возможность заказа с других сайтов контор-партнеров и не совсем, цена с этих сайтов просто увеличивается на заранее известный процент. В Заказах такие заказы формировать как "динамические" и не сохранять после оформления. Если есть такая возможность, цена на работу оговаривается отдельно.

Joomla
12 лет назад
Eugene_Loo
Евений 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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