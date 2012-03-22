Настроить импорт товаров из .csv в Virtuemart 2

$50
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Требуется настроить импорт товаров из .csv в Virtuemart 2 + Joomla 2.5. Компонент CSVI почему-то не импортирует. Пишите цены и сроки сюда, либо в аську 231-603-197.

Virtuemart
12 лет назад
Int3R
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад