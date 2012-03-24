Исправить ошибку вывода товара

Нужно разделить оформление заказа на Joomla (виртмарт) для физ. лиц и для юр. лиц соотв. с подгрузкой соотв. полей как в polandmebel.ru Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товар выводиться но не работает переключать страниц (товаров) установлено joomla 1.7
адрес магазина imagefactor.com.ua непосредственно раздел "платья"
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