Допилить 2 интернет-магазина на Джумла

$50
Интернет-магазиныЗавершен7 заявок161 просмотр
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Есть ряд недочетов после изготовления инет-магазов. В основном настройка меню и немного в дизайне.

Без предоплаты. Возможна дальнейшая поддержка этих магазинов с оперативной оплатой доработок.

12 лет назад
sheltyaev
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SoFuWa
Сергей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
12 лет назад
$40
1 день
Исполнителем остался доволен! Поняли друг друга без труда. Скорость и качество не оставили меня равнодушным. Продолжаю сотрудничество...
Хороший заказчик, приятный в общении.
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