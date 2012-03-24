Создание интернет-магазина (макеты есть)

Необходимо написать интернет-магазин под собственные нужды.

По функционалу:

1. Слайдер топовых товаров (баннеров) на главной, примерно как здесь http://shoptime.ru/

2. Личный кабинет с подписками, корзиной и т.д

3. Возможность выбора типа оплаты, возможность онлайн-оплаты (т.е подключение биллинга)

4. Удобный каталог и возможность быстрого перехода на страницы брендов.

5. Удобная мультиюзерная админка со статистикой, заказами и возможностью добавления информации.

Функционал будет расширяться, по-этому я ищу человека, который сможет дорабатывать "на лету" и быть на связи.

Оплата должна выполняться через защищенный протокол, повышенное внимание к безопасности.

Оплачиваю моментально и поэтапно, сориентируйте меня по примерной цене и срокам.