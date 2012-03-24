Сделать интернет-магазин с нуля.

Нужно сверстать готовый дизайн, установить всё на сайт, сделанный на системе PhpShop. Нужные модули на страницах (слайдер, лидеры продаж, специальные предложения) нужно установить самому на главной. Т.е. нужен не просто верстальщик, а человек, разбирающийся ...