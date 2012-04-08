Настроить интернет-магазин

$100
Интернет-магазиныЗавершен6 заявок209 просмотров
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В настоящее время магазин развернут на хостинге. За основу взят Open Store на Drupal. SQL подсоединен, база заполнена. Необходимо настроить меню и правильное отображение товара

12 лет назад
klubochki
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
lpostol
Леонид 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
OMatviiv
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-3)
12 лет назад
$50
2 дня
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