Разработка сайта интернет-магазина

magazinmo.ru Предварительно выбрали движок hostCMS, но может вы обоснованно предложите что-то получше.

Из необходимых функций:

-Поддержка оплаты картой, электронными деньгами

Комментарии к товарам с поддержкой авторизации с помощью аккаунтов в популярных соцсетях.

-Мобильная версия сайта

Логотип прилагаю, нужен молодежный, стильный дизайн.

Можно поотдельности, отдельно предложение по разработке дизайна, отдельно по вёрстке и присобачиванию к CMS, может быть полезен человек, который настроит бесплатную версию hostCMS под нас или нарисует дизайн для своего портфолио