Магазин одежды на PrestaShop

Необходимо:

1) сверстать дизайн или перетянуть с уже существующего osCommerct (http://www.biliznatrikotaz.com.ua/)

2) Настроить структуру товара так, чтобы остатки(количество товара на складе) были у каждого размера одежды - выводилось количество (у одной товарной позиции несколько размеров и у каждого размера свое количество), как например здесь: http://www.prestige.ua/campaign/2570/181

3) Настроить импорт остатков и товаров из файла-excel (пример файла прилагается)

4) добавить фишку: при переходе по определенной ссылке с номером на сайт магазина, этот номер прикрепляется при регистрации к клиенту.

5) настроить формирование txt-файла с отчетом по заказам за выбранный период.

6) настроить модуль электронной оплаты Visa, MC, Приват24

Более детальное ТЗ будет оговорено.

Рассмотрю ваши предложения,

Смотрю отзывы(на любом фриланс-ресурсе), стоимость в обязательном порядке.

Указывайте в предложених, СРОКИ и ЦЕНУ, спасибо.