Переписать скрипт корзины

Сайт написал на коммерческой CMS 2002 года. Поддержка корзины во всех браузерах не предусмотрена. Работает нормально только в эксплорере (перетаскивание, отображение валюты, формирование позиций).

Требуется:

переписать(оптимизировать) ява код для нормального функционирования корзины в Mozilla/Chrome/Opera.

+ не добавляются позиции после 8 предметов в корзине.

Во вложении скрипты и php код функционала корзины.

Задача простая, но опыта яваскрипт-программирования нет, поэтому вся надежда на вас.

Связь: скайп, e-mail.

По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество с оформлением договора.