Необходимо сделать интернет-магазин для онлайн-заказов уже действующего офлайн-бизнеса www.unigel.ru. Ориентировочное количество позиций около 100 шт. Платформа 1С Битрикс. Настроить связь с 1С 8.2 (УПП). В дальнейшем необходима регулярная поддержка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товарищи имеется дистрибутив Shopcms, необходимо настроить и выполнить верстку. Прошу сделать свои предложения.
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