Разработка интернет-магазина

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Требуется специалист для создания интернет магазина на базе Битрикс или joomla (первое предпочтительнее). Задача магазина показывать актуальный каталог продукции, получение новых позиций, формировать счет в реальном времени через 1С.

(выгрузка остатков и новых позиций из 1С 8.х)

Предпочтение отдадим кандидату имеющему большое опыт и подтвержденное портфолио, в котором присутствуют именно такие же задачи.(1C, Битрикс, генерация счетов)

Оплата WMZ, WMR, ЯД

25% предоплата, 25% при работающей версии продукта, 50% по окончанию.

Возможно заключение договора.

Срок для работы 10 дней, дизайн есть. Битрикс и джумла тоже есть.

12 лет назад
taldom
Кругов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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