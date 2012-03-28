Разработка интернет-магазина

Требуется специалист для создания интернет магазина на базе Битрикс или joomla (первое предпочтительнее). Задача магазина показывать актуальный каталог продукции, получение новых позиций, формировать счет в реальном времени через 1С.

(выгрузка остатков и новых позиций из 1С 8.х)

Предпочтение отдадим кандидату имеющему большое опыт и подтвержденное портфолио, в котором присутствуют именно такие же задачи.(1C, Битрикс, генерация счетов)

Оплата WMZ, WMR, ЯД

25% предоплата, 25% при работающей версии продукта, 50% по окончанию.

Возможно заключение договора.

Срок для работы 10 дней, дизайн есть. Битрикс и джумла тоже есть.