Интернет-магазин пряжи

В настоящее время магазин развернут на хостинге. За основу взят Open Store на Drupal. SQL подсоединен, база заполнена. Необходимо настроить меню и правильное отображение товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
Дизайн.
Настроить структуру товара так, чтобы учет количества был по цвету и что бы покупатель видел остаток количества именно ЦВЕТА! пример: http://pryalka.com.ua/index.php?cPath=95_391
Настроить импорт остатков и товаров в 1 С бух.
Настроить модуль электронной оплаты Visa, MC, Приват24
Пример магазина можно так: http://www.cityarn.ru/shop/katalog/products/prjazha/rowan/prjazha-rowan-creativ-linen
Это мой магазин : http://www.pryaja.com.ua/index.php вообще все устраивает кроме одного, нет количественного учета по цветам, остатки под цветами пишу вручную. Сделала эксперемент http://www.pryaja.com.ua/category_58.html, но не могу свернуть в каталоге продукции.
Разработчик куда -то пропал.
Рассмотрю все Ваши предложения.
С ув. Елена.
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