Интернет-магазин пряжи

Необходимо:

Дизайн.

Настроить структуру товара так, чтобы учет количества был по цвету и что бы покупатель видел остаток количества именно ЦВЕТА! пример: http://pryalka.com.ua/index.php?cPath=95_391

Настроить импорт остатков и товаров в 1 С бух.

Настроить модуль электронной оплаты Visa, MC, Приват24

Пример магазина можно так: http://www.cityarn.ru/shop/katalog/products/prjazha/rowan/prjazha-rowan-creativ-linen

Это мой магазин : http://www.pryaja.com.ua/index.php вообще все устраивает кроме одного, нет количественного учета по цветам, остатки под цветами пишу вручную. Сделала эксперемент http://www.pryaja.com.ua/category_58.html, но не могу свернуть в каталоге продукции.

Разработчик куда -то пропал.

Рассмотрю все Ваши предложения.

С ув. Елена.