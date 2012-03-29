Доработать (настроить) сайт на движке vamshop

Нужно сделать интернет магазин на joomla. ( скрипт который вы будете использовать значения не имеет) Срок выполнения 3-5 дней максимум с момента окончания подачи заявок. Количество предоплаты зависит от вашего портфолио и отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется настроить его для работы ,создать структуру.
прикрутить модуль от поставщика. модуль готов и протестирован.
требуется оформление дизайнером.
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