Доработать (настроить) сайт на движке vamshop

Необходимо: 1) сверстать дизайн или перетянуть с уже существующего osCommerct (http://www.biliznatrikotaz.com.ua/) 2) Настроить структуру товара так, чтобы остатки(количество товара на складе) были у каждого размера одежды - выводилось количество (у одной товарной позиции несколько размеров и у ...