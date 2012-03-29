Интернет-магазин на joomla

$250
Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок158 просмотров
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Нужно сделать интернет магазин на joomla. ( скрипт который вы будете использовать значения не имеет)

Срок выполнения 3-5 дней максимум с момента окончания подачи заявок.

Количество предоплаты зависит от вашего портфолио и отзывов.

Joomla
12 лет назад
new_love_joker
Михаил 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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