Задачи для специалиста по osCommerce

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Необходимо:

1) Настроить структуру товара так, чтобы остатки (количество товара на складе) были у каждого размера одежды — выводилось количество (у одной товарной позиции несколько размеров и у каждого размера свое количество), как например здесь: http://www.prestige.ua/campaign/list/2589/alisa

Необходимо учесть момент: если заказ оформляется, наличие товара уменьшается на количество товара в заказе.

Товар "610043 Леггинсы JEGGINS" имеет 9 размеров, у каждого размера свое количество, но цена от размера не зависит.

M/L, DALMATIC DENIM

M/L, ETNIC DENIM

S/M, FUR DENIM

S/M, PATCH POCKET

Количество размеров у одного товара может быть больше 25, это тоже надо учесть.

2) Настроить импорт остатков и товаров из файла-excel (пример файла прилагается)

Необходимо:

Обновлять

- количество

- стоимость

- добавлять ранее отсутствующие товары размеры

- если нового товара еще нет в базе то добавлять новые категории с названием в файле "Вид", если товар уже есть в каталоге но в дугой категории то он только обновляется - категория для него не создается.

Важно: при добавлении товара необходимо в

поле "код товара" добавлять из файла поле "номенклатура"

поле "Название товара" добавлять поля из файла "Вид + ТорговаяМарка + Номенклатура"

После первого обновления будут созданы порядка 70 категорий в меню, их можно будет структурировать (вложить одна в другую), и при последующих обновлениях созданная структура каталогов не должна меняться, только по необходимости создаваться категории с новыми товарами.

3) добавить фильтр вывода товара

- по умолчанию - выводить в каталоге тот который есть в наличии, тот который отсутствует не выводить

Указывайте ЦЕНУ и СРОК исполнения.

12 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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