Доработать существующий магазин до совершенства

Необходимо выполнить проект сайта интернет магазина строительных материалов. В данный момент идет завершающая стадия разработки ТЗ. Примерный старт работ 2 недели. Я взял за основу три наиболее мне понравившихся интернет магазина http://www.remont3000.ru/ http://www.lux-stroi.ru http://www.shopvira.ru/ мне бы хотелось бы, что бы вы ...