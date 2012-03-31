Применить дизайн к скрипту магазина (CMS выбираем)

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок139 просмотров
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Здравствуйте!

Есть необходимость обновить интернет-магазин по продажам климатической техники (кондиционеров). Дизайнер предоставит готовый дизайн магазина вида html+css (главная страница, текстовая страница, страница каталога, страница товара). Дизайн похож на этот http://proficlimate.com.ua/

Дизайн пока в разработке.

Задача: Предложить нормальные для администрирования скрипты магазина и применить дизайн.

12 лет назад
iMateo
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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