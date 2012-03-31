Применить дизайн к скрипту магазина (CMS выбираем)

Имеется сайт, например http://www.frezi.su/category_10.html Необходимо на более свежей версии ShopSMS сделать так как показано во вложенном файле. Т.е. имеется картинка товара на которой перечень артикулов, то что работает сейчас неудобно, так как приходится размещать ...