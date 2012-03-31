Доработать сайт

1.Регистрация (исключительно на нашем сайте, без активации, без входа через вк ит.д.)

2.Корзина покупок.

3.Рубрикатор по категориям (левая часть сайта)

4.Обратная связь (в виде всплывающей кнопки-с боку сайта)

5.Разместить поля для слайдов (акции+рекламы)

6.Фильтр-подбор товара по параметрам.

7.Опоросник.

8.Расширить границы сайта(сделать широкоформатным) для помещения на них рекламы, рубрикатора ит.д.

Переделать сайт www.lirium.info, сейчас он на МODX, хотелось бы услышать не космические ценники. Сколько будет стоить наш объем работы у вас?

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