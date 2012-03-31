Доработать сайт

$100
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Регистрация (исключительно на нашем сайте, без активации, без входа через вк ит.д.)

2.Корзина покупок.

3.Рубрикатор по категориям (левая часть сайта)

4.Обратная связь (в виде всплывающей кнопки-с боку сайта)

5.Разместить поля для слайдов (акции+рекламы)

6.Фильтр-подбор товара по параметрам.

7.Опоросник.

8.Расширить границы сайта(сделать широкоформатным) для помещения на них рекламы, рубрикатора ит.д.

Переделать сайт www.lirium.info, сейчас он на МODX, хотелось бы услышать не космические ценники. Сколько будет стоить наш объем работы у вас?

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12 лет назад
qwerti_ru
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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