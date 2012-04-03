Доработка сайта

Имеется сайт, например http://www.frezi.su/category_10.html

Необходимо на более свежей версии ShopSMS сделать так как показано во вложенном файле. Т.е. имеется картинка товара на которой перечень артикулов, то что работает сейчас неудобно, так как приходится размещать перечень артикулов для заказа ниже под картинкой, если артикулов много это все растягивается и заказчик путается, плюс кроме этого изменить хотя бы цвета в оформлении сайта.