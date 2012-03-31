VamShop: скорректировать меню каталога

Магазин сейчас лежит по адресу: http://denis0.valuehost.ru

Надо доработать:

1. Левое боковое меню каталога доработать таким образом, чтобы при клике на кнопку чуть ниже открывались текстовые ссылки с названиями подкатегорий. При клике на пункт меню мы должны попадать сначала на страницу со статьей, а уже из нее (по ссылкам из этой статьи) на страницу с самим каталогом продукции.

Т.е. цепочка: Пункт меню-> Статья про этот пункт меню-> каталог продукции этого пункта меню.

2. В каталоге продукции убрать превью фотографий. Вместо прьевьюшек сделать ссылку «Фото», при клике на которую будет открываться окошко 300х300рх с фотографией товара.