VamShop: скорректировать меню каталога

Нужно сделать онлайн-магазин для сайта www.sunduchok.info В магазине будет всего 2 товара, но сложность в том, что стандартный магазин не сойдет. Нужно сделать по макету дизайн. + нужно сделать корзину, причем она должна перетаскиваться в любую точку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин сейчас лежит по адресу: http://denis0.valuehost.ru
Надо доработать:
1. Левое боковое меню каталога доработать таким образом, чтобы при клике на кнопку чуть ниже открывались текстовые ссылки с названиями подкатегорий. При клике на пункт меню мы должны попадать сначала на страницу со статьей, а уже из нее (по ссылкам из этой статьи) на страницу с самим каталогом продукции.
Т.е. цепочка: Пункт меню-> Статья про этот пункт меню-> каталог продукции этого пункта меню.
2. В каталоге продукции убрать превью фотографий. Вместо прьевьюшек сделать ссылку «Фото», при клике на которую будет открываться окошко 300х300рх с фотографией товара.
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