Нужен интернет-магазин ( желательно wordpress или joomla)

Все что нужно – дизайн и установка-настройка плагинов.

Дизайн – может быть любой, который можно скачать бесплатно в сети (или с Ваших наработок, что хранятся не востребованными). На данном этапе не интересует индивидуальный дизайн даже за 150-200$. Пожелания по дизайну – светлые тона, чтобы не резало глаза. Банальный приятный вид и все.

Суть – есть хостинг, есть – доменное имя, надо просто запустить сайт (вывести отображение категорий на главную, показ товаров, работу корзины ну и т.д.)

Контент - полностью наш. От Вас - запустить рабочий процесс сайта! :)

На данный момент у нас вопрос – сколько такое будет стоить?

Как понимаете бюджет должен быть очень экономичный.

P.S. Сайт планируем сейчас просто запустить, чтобы был. За некоторое время настроить обработку заказов через него, так как сейчас работаем только офлайн, немного покрутить по поисковых машинах, а где то через полгода-год будем делать полностью редизайн и капитальную перестройку сайта...

ИМХО, проект будет интересный тем, кто хочет потренироваться. Или же наоборот людям, которым на это дело уйдет часа 5-7, чтобы все сделать по шаблонам и все.

Если хотите предложить за штуку баксов хороший, индивидуальный сайт – сейчас не интересует. Через год объявлю новый проект, тогда с радостью и поговорим! :)

Итак жду Ваших предложений по цене и услугам.