Разработать интернет-магазин

Нужно сделать онлайн-магазин для сайта www.sunduchok.info В магазине будет всего 2 товара, но сложность в том, что стандартный магазин не сойдет. Нужно сделать по макету дизайн. + нужно сделать корзину, причем она должна перетаскиваться в любую точку ...