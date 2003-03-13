Обработать фото

Приветствую. Имеется программа, которая реагирует на действия пользователя на сенсорном экране. Имеется 5 вариантов жестов, которые пользователь может сделать (они схематично показаны на 5 картинках, пример такой картинки в аттаче). Нужно сделать 6 ...