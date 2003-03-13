Обработать фото

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Закрыт16 заявок278 просмотров

Улучшить качество этой фотки http://alumarket.ru/netcat_files/File/DSC_0126.JPG

Сделать более светлой и чёткой и пятно снизу справа убрать надо

Ваши предложения по цене и срокам?

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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