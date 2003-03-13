Поправить изображения карты

В папке приложены карты регионов Гаити, разбитые по субрегионам, вплоть до очень маленьких сущностей (будь то коммуны, например)

Необходимо доработать каждую картинку, a именно дорисовать края и закрасить нужным цветом, по правилам, приложенным в аттаче. Сохранять их в такой же директории. В случае если корневая карта не разрисована по ее составляющим (находящимся во внутренних папках) то необходимо дорисовать разбиение самостоятельно, полагаясь на субрегионы, приложенные в последующей директории (методом наложения, как вариант).

В папке еще приложен пример того, как карта должна выглядеть, прошу обратить внимание, как выглядят края карты, они должны быть прорисованны.