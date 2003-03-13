Сделать из дневного - ночное фото

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Закрыт9 заявок262 просмотра

Сделать вот это фото ночным https://www.dropbox.com/s/dvslghr4xdsvoz2/IMG_8613.JPG

Затемнить; окна в зданиях, фары машин подсветить и тд.

Примеры:

https://www.dropbox.com/s/jlmhmzqfjzt8sps/IMG_8573%201_new1.jpg

https://www.dropbox.com/s/x1ea49fwi7ssnz5/IMG_8798%2B1.jpg

13 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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