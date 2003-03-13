Есть 96 фото, нужно обтравить , заменить фон и бросить тень. Пример фото во вложении - на такой нужно оставлять только голову чучела, а доски и прочее убирать, вместо этого серый фон и ...
Сделать из дневного - ночное фото
Сделать вот это фото ночным https://www.dropbox.com/s/dvslghr4xdsvoz2/IMG_8613.JPG
Затемнить; окна в зданиях, фары машин подсветить и тд.
Примеры:
https://www.dropbox.com/s/jlmhmzqfjzt8sps/IMG_8573%201_new1.jpg
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