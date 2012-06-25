Обтравить фотографии - 96 штук

Есть 96 фото, нужно обтравить , заменить фон и бросить тень.

Пример фото во вложении - на такой нужно оставлять только голову чучела, а доски и прочее убирать, вместо этого серый фон и тень от чучела. Таких 30 шт, остальные проще.