Нужно просто сделать эти фотографии определенного размера, подходящего для отображения. размер 720х429 формат .jpg 14-15 фото .
Обтравить фотографии - 96 штук
Есть 96 фото, нужно обтравить , заменить фон и бросить тень.
Пример фото во вложении - на такой нужно оставлять только голову чучела, а доски и прочее убирать, вместо этого серый фон и тень от чучела. Таких 30 шт, остальные проще.
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