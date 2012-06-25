Обтравить фотографии - 96 штук

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен51 заявка582 просмотра

Есть 96 фото, нужно обтравить , заменить фон и бросить тень.

Пример фото во вложении - на такой нужно оставлять только голову чучела, а доски и прочее убирать, вместо этого серый фон и тень от чучела. Таких 30 шт, остальные проще.

13 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$70
4 дня
Анна все сделала аккуратно и своевременно, без лишних напоминаний.
Елена отличный заказчик, порядочный и добросовестный человек. Оперативное сотрудничество, своевременная оплата - одни плюсы). Буду рада выполнить Ваши следующие заказы

Заявки фрилансеров

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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