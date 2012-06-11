Обработка фотографии

Добрый день.

Необходимо обработать фотографию так, чтобы на выходе получилась такая картинка, как будто съемка проводилась в профессиональной студии.

Также нужно "покрасить" жилетку и правильно убрать фон. Покрасить жилетку надо так, чтобы в целом смотрелось хорошо и подходило к цветовой гамме (необязательно в те цвета, что на второй фотке).

Исходник фото прилагаю.

Спасибо.