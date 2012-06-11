Обработка фотографии

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Завершен14 заявок292 просмотра

Добрый день.

Необходимо обработать фотографию так, чтобы на выходе получилась такая картинка, как будто съемка проводилась в профессиональной студии.

Также нужно "покрасить" жилетку и правильно убрать фон. Покрасить жилетку надо так, чтобы в целом смотрелось хорошо и подходило к цветовой гамме (необязательно в те цвета, что на второй фотке).

Исходник фото прилагаю.

Спасибо.

13 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Благодарю Елену за хорошую и оперативную работу, все было сделано на высоком уровне. Всем рекомендую!
Очень вежливый и порядочный заказчик. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Helena-charmer
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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